（台北中央社）農業部（農業省）は4日、米農務省動植物検疫局が台湾産生鮮パイナップルの輸入要件の改正案を官報に掲載したと明らかにした。パブリックコメント（意見公募）を経て改正が正式に公告されれば、台湾産パイナップルが米国全土に輸出できるようになる。米国の3日付官報によると、台湾産生鮮パイナップルの米国への輸入は現在、品種などの条件があり、輸入先もグアムと北マリアナ諸島に限定されている。台湾側は、全品種