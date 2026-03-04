ダイヤモンド・ザイでは人気の投資信託（以下、投信）を徹底的に調査し、独自の格付を作成！成績やコストなどの面から総合的に見て、買っていい投信＆ダメな投信をあぶりだしている。今回は「アクティブ型の新興国株型」投信で、プロのお眼鏡に叶った3本を紹介。また、時価総額が大きく人気の商品2本（インド株投信1本と、複数の新興国を対象とする投信1本）の最新格付も発表するので、ぜひチェックを！（ダイヤモンド・ザイ編集部