去年4月、宮城県岩沼市の海岸で山形市出身の保育士の女性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判が、きょうから仙台地方裁判所で始まり、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】【裁判】「妊娠をジムに報告すると言われ決意」女性を殺害した元キックボクサーの犯行の中身と「交際の認識はなし」の非情（山形） きょうの初公判では、2人の間に妊娠を巡るトラブルがあったことが明らかになりました。 殺人や死体