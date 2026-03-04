３月４日の北海道内は、発達中の低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となっています。大雪警報が発表されている広尾町から中継です。この時間になってかなり風が強くなってきました。横殴りの雪、そして吹雪となって見通しが悪くなるような時間もあります。広尾町はすでに積雪５０センチとなっています。ただ、町のいたるところで除雪作業が進められていて、こちらの大きな道路も何度も除雪が入っていました。問題なく車は通ること