呉市や広島大学などが連携するプロジェクトが本格的に始まるのが決まり、今後地域課題の解決を目指します。呉市を拠点に海の課題解決を担う海洋文化都市構想が４月から本格的に始まるのを前に４日、記者会見が開かれました。このプロジェクトでは広島大学が強みとする衛星観測や水中音響など遠隔で情報を集めて解析する技術を活用し、海運事故を減らすことや無駄のない養殖産業の実現を目指します。■呉市・新原芳明市長「かっこい