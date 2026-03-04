ダンス審査1位となった参加者が、ボーカル審査でも絶賛を受けるシーンがあった。【映像】HANA、YOASOBI、宇多田ヒカルを完璧歌唱！19歳美女の歌声2026年3月3日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話が放送された。2次審査のダンス審査で、19人の中で1位に選ばれた沖縄県出身のJAYLA（大城莉瑛羅・19歳）。ダイナミックなダンスで審査員から絶賛を受け、HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンド