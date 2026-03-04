【ジャカルタ＝作田総輝、ハノイ＝竹内駿平】インドネシア当局は４日、首都ジャカルタ近郊の西ジャワ州ボゴールで特殊詐欺に関与したとして、日本人の男１３人を拘束したと発表した。当局は４日、記者会見を開き、押収した携帯電話や偽の警察手帳などを公開した。ビデオ通話で偽の手帳を示して警察官と信じ込ませ、現金などをだまし取っていたとみられる。被害者は全員、日本人だとしている。インドネシアで日本人が関与する特