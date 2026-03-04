【イスタンブール共同】イラン国営テレビは4日、首都テヘランで予定されていた米国とイスラエルの攻撃で殺害された最高指導者ハメネイ師を追悼する式典が延期されたと伝えた。会場の設置に時間がかかるという。当初は4日夜から3日間にわたり営まれると報じられ、当局が市民に参列を呼びかけていた。ファルス通信は3日、ハメネイ師の遺体は故郷であるイスラム教シーア派の聖地、北東部マシャドに埋葬される予定だと伝えた。葬儀