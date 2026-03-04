4日（水）の東京は風が強くて、外に出ると髪の毛がバラバラになりました。5日（木）も、関東や東北の太平洋側は強風が続きそうです。天気図です。発達しながら進んできた低気圧、このあと更に発達しながら北上しそうです。5日にかけても関東や東北では風の強い状態が続くでしょう。予想される最大瞬間風速は30メートルです。強風や高波、東北では風雪にご注意ください。雨雲、雪雲の予想です。このあとも、渦を巻く低気圧の雲が次