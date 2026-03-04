西武とのオープン戦に先発し、毎回安打を許すも5回無失点でしのいだ日本ハム・達＝エスコンフィールド日本ハムの達は5回無失点。毎回の5安打を浴びたが、ピンチで踏ん張った。加藤貴は4回無失点で先発枠入りへアピール。西武の渡辺は球に切れがあり3回4奪三振で無失点と安定していた。6年目の仲三が思い切りよく3安打。西武とのオープン戦で、6回から登板した日本ハム・加藤貴。4回無失点で先発枠入りをアピール＝エスコンフィー