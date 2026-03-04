取材に応じるイスラエル軍のカバニ報道官＝3日、イスラエル中部テルアビブ（共同）【テルアビブ共同】イスラエル軍のカバニ報道官は3日、イランは市民を標的に弾道ミサイル攻撃を実施し、社会に動揺を引き起こそうとしていると非難した。脅威を取り除くまで軍事作戦は続くと強調。「核開発やミサイル発射の能力がなくなり、民間人に危害を与えられなくなった時点で任務は完了する」と語った。中部テルアビブでインタビューに応じ