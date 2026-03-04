【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】極上クロス→豪快ヘッドで追加点なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF千葉玲海菜が、美しい放物線を描くクロスでFW清家貴子のダメ押しゴールをアシストした。指揮官の采配に応えた“途中出場コンビ”の躍動に、ファンが歓喜している。オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで