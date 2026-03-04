町田啓太さん（35）が4日、日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日よる9時スタート）で主演することが発表され、コメントを寄せました。物語の舞台はフリースクール。学校に行きたくない子どもたちと、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していくヒューマンドラマです。町田さんは、子どもに対してはどこまでも“甘すぎる”フリースクール『ユカナイ』の教室長・浮田タツキを演