知的で洗練された印象を与える“ネイビー”は、春夏のトレンドカラーとして注目のカラー。大人コーデに欠かせない存在になりそうです。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、ミドル世代におすすめの「上品アイテム」をご紹介。パールモチーフ付きブラウスや1枚でサマ見えするワンピースなど、プライベートにもお仕事にも、これから迎えるセレモニーシ