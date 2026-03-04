フリーアナウンサーでグラビア活動も行っている白戸ゆめの(30)が4日、自身のインスタグラムを更新。テニスルックのカットを添えて初写真集をPRした。 【写真】昨年のサッカー・ルヴァン杯では場内MCも 「私の人生を語る上でやっぱりかかせないのはスポーツ今もありがたいことに様々なスポーツのお仕事に携わらせてもらっています」とつづり、胸元が大きく開いたタンクトップのウェアを着て