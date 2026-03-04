◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝３月４日、栗東トレセン３か月半ぶりに復帰するパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は坂路を単走。５７秒８―１２秒７と時計は控えめだが、ラストは力強い脚さばきを見せた。千田調教師は「順調だと思います」とうなずいたが、休養明けの馬体に関しては「あまり変わらずに帰ってきたから、もうちょっと増やしたいなという