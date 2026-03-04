人気子役として活躍した女優が、２１歳のプライベート姿をアップした。４日にまでに自身のインスタグラムで「今日はひな祭り」と投稿したのは、女優の谷花音（２１）。「ひなあられ大好きです」と明かし、「我が家の毎年恒例チラシケーキも」とデコレーションケーキのように盛りつけた豪華なちらしずしもアップした。谷は茶髪でメイクしているが、大きな瞳が子役時代をほうふつ。フォロワーから「きゃわ」「花音さんめっちゃ