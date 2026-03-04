【新華社東京3月4日】在日中国大使館は4日、日本で「ぶつかり族」が外国人観光客などに体当たりする事件が多発していると注意喚起し、安全意識を高め、自衛を強化するよう在日中国人に呼びかけた。大使館によると「ぶつかり族」の服装や外見は普通の歩行者と変わらない。東京の池袋や渋谷、大阪の心斎橋や道頓堀など人通りの多い場所で外国人観光客、女性や子ども、高齢者など社会的弱者に対し、すれ違う時に故意に肘打ちや体