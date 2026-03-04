『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「また打ち上げ中止あす再挑戦カイロス3号機」についてお伝えします。◇4日朝、和歌山県串本町にあるロケット発射場近くの県の公式見学場には、多くの人の姿がありました。滋賀県から来た人「直前に有休を取って（来た）。ぜひ打ちあがってほしい」和歌山・岩出市から来た人「せめて失敗してもいいから飛んでほしい」4日午前11時に打ち上げが予定されていた、民間小型ロ