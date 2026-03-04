ちゃんみなが、現在開催中の自身初のアリーナツアー『AREA OF DIAMOND 4』より、千秋楽となる26日の東京・有明アリーナ公演の模様を、全国150館規模の映画館で生中継（ライブビューイング）することが決定。また、同公演の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信することも発表された。【動画】「なにこれ、可愛過ぎだろ」国宝と称賛するお菓子を“もぐもぐ”ほお張るちゃんみな2月7日の新潟・朱鷺メッセ公演を皮切りに、3月26日の有