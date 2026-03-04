日本の民間団体が4日、世界の主要なシンクタンクなどに行った国際情勢に関するアンケート結果を公表しました。大国による「力の秩序」が一時的なものでなく、今後の国際社会の中心的な特徴になるとの回答が6割を超えました。日本の民間団体「言論NPO」が4日、都内で発表したのは、世界36のシンクタンクの協力で26か国293人の専門家に行ったアンケートの結果で、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の前に実施されたものです。◇