東京高裁が旧統一教会に改めて解散を命じました。これにより、教団側の財産をめぐり「清算手続き」が始まります。高額献金の被害を訴える人たちへの返金は進むのでしょうか。【写真で見る】本部へ金が流れている？ジャーナリストが入手した「教団の財政」法的な拘束力はない…開始された「清算手続き」とは?井上貴博キャスター:東京高裁の決定で旧統一教会に解散が命じられましたが、教団の財産などを処分する「清算手続き」。「清