【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝江原桂都】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは６日夜（日本時間７日未明）に開幕する。４日には、アルペンスキー男女滑降の公式練習がコルティナで行われ、前回北京大会で三つの金メダルを獲得した村岡桃佳（トヨタ自動車）ら日本代表も参加した。公式練習は、本番と同じトファーネ・アルペンスキーセンターで行われた。各選手は雪の感触やスキーの滑り具合、ターンの入り方などを