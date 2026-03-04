新潟市西区にある無人販売所に放火した疑いで逮捕された男が4日、その無人販売所の貯金箱から現金約3000円を盗んだ疑いで再逮捕されました。窃盗の容疑で逮捕されたのは新潟市西区に住む無職の男(66)です。警察によりますと男はことし2月10日の正午頃から翌日の午前9時頃までの間、新潟市西区五十嵐一の町にある農産物の無人販売所に設置されていた貯金箱から農産物の売上金である現金約3000円を盗んだ疑いがもたれています。無人