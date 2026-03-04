エミレーツ航空は、現地時間あす3月5日にドバイ発東京/羽田行きを運航する。ドバイ国際空港とエミレーツ航空のウェブサイトによると、運航するのはEK312便で、ドバイを午前8時20分に出発し、東京/羽田に午後10時半に到着する見通し。全クラスが満席となっている。中東各国の領空閉鎖後、ドバイから初めての日本行きのフライトとなる。