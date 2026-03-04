2026年秋のアジア・アジアパラ競技大会の開催を前に、愛知県春日井市の駅で4日、不審者に対処する訓練が行われました。JR春日井駅で行われた訓練には、警察官や駅員などおよそ30人が参加し、ガソリンが入ったペットボトルと刃物を持った不審な男がホームや改札口などで暴れる想定で行われました。不審者が「駅長を呼べ」などと叫ぶ中、駅員は110番通報をした後に盾などを使って距離を取り、利用客の避難誘導をしました