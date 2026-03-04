自家製の団子に粒あんをたっぷりと絡めた商品や、県産のイチゴが目を惹く春の定番スイーツ、苺大福も。 長崎市の浜屋百貨店で4日から始まった「あんこ展」。 全国から選りすぐりの23店が集まりました。 （客） 「ずんだが好きなので、チラシに印をつけて買いに来た」 （客） 「赤福と八ツ橋を買った。ラインナップがよくて、とてもうれしい」 京都・嵐山にある人気の菓子店、峯嵐堂。