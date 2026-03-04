◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神・芝１４００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権）追い切り＝４日、美浦トレセン阪神ＪＦ７着からの巻き返しを狙うショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は坂路で３頭併せ。外のミアルーチェ（３歳未勝利）を５馬身半、中のレーヴドロペラ（４歳２勝クラス）を２馬身半追走し、水分を含んだ馬場をしっかりととらえて力強く駆け