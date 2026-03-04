「オープン戦、オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）広島の開幕投手候補２人が今季初の対外試合に登板。ともに好投し、大役へのアピールに成功した。先発の床田は２回無安打無失点の好投。初回１死、二回先頭に四球を与えるも、コースギリギリを狙ったもの。最速は１４５キロを計測した。「誰が開幕投手をやってもチームを引っ張っていくことは変わらない」と話していた左腕が抜群の安定感を示した。三回から