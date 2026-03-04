人気コスプレイヤー・えなこが４日に自身のＳＮＳを更新。「トップカバーアワード２０２５」で大賞を獲得したことを発表した。インスタグラムで「１年で最も多く雑誌の表紙を飾った人を表彰する『トップカバーアワード２０２５』にて大賞（総合１位）を受賞しました」と報告。「活動の中で一つの目標となっていたアワードで、２年連続で１位を取ることができたことグラビア１０周年という節目で殿堂入りを果たせたこといつ