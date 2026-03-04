ヤクルト戦に先発し、4回2失点のソフトバンク・大関＝みずほペイペイドームソフトバンクの大関は切れのある球を生かして4回2失点。三回に柳町が力強いスイングでオープン戦1号となるソロを放った。ヤクルトは先発枠入りを狙う松本健が2回無失点と好投した。先発の下川も緩急で揺さぶって3回1失点。