広島戦に先発し、5回無失点と好投したオリックス・山下＝京セラドームオリックスは山下が球威十分で5回3安打無失点。三〜五回は3人ずつ片付けた。新戦力のジェリーは長身から低めに集め、4回1安打に抑えた。広島は床田が2回、森下は3回をそろって無失点とオープン戦初登板から存在感を示した。