【カトマンズ共同】ロイター通信は4日、米軍がスリランカ沖でイランの軍艦を攻撃したと報じた。米当局者3人の話としている。うち1人は米軍の潜水艦が攻撃を実行したと話したという。イラン艦船が遭難したとの報道もあり、情報が錯綜している。AP通信は4日、スリランカ沖でイラン海軍のフリゲート艦が遭難し、スリランカ当局が32人を救助したと報じた。スリランカ保健省の話としている。同国当局が詳しい状況を調べている。ス