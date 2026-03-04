木原官房長官は４日の記者会見で、今年１月にイランの首都テヘランで現地当局に拘束された邦人について「現在も連絡が取れており、無事を確認している」と述べた。木原氏は、イラン側に引き続き邦人の早期解放を求めていると説明し、「可能な限りの手段を講じて、安全を確保すべく努めている」と述べた。米メディアなどによると、邦人はＮＨＫのテヘラン支局長とみられる。ロイター通信は３日、支局長の収容先とされるエビン