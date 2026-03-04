安田大サーカス・クロちゃんが４日、ゆるい投稿を連続していたＸ（ツイッター）に「胡散臭い連中ってつるむ傾向にあるよね。だから見分けやすい」とポストした。「外にいるとそう思うけど、中にいると気が付かなくなるんだろうね」とした。謎の投稿に１０００件近いコメントが殺到。「めっちゃわかる」「今日はなかなか深い」「すごい着眼点」とクロちゃんＸにしては珍しく共感コメントが相次ぐも、「たまにはいいこと言うし