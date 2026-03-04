【漫画】本編を読む「イクメン」という言葉が定着し、育児に積極的に関わる男性が増えている。『俺の人生を変えた育児』（月光もりあ/主婦と生活社）は、3人の子どもを持つ著者・月光もりあ氏が父親の視点から描いた、笑いと涙が詰まったSNSで反響を呼んだ育児コミック。「パパ目線の育児のリアル」を、笑いを交えながら、容赦なく、かつ愛情たっぷりに描き出している。育児は子どもが中心の生活となるため、一筋縄ではいかない