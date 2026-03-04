【モデルプレス＝2026/03/04】元櫻坂46の渡辺梨加（30）が3月4日、自身のInstagramを更新。結婚したことを発表した。【写真】30歳元櫻坂46、直筆美文字で結婚報告◆渡辺梨加、結婚発表渡辺は「御報告」と書き出し、「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と発表。「グループを卒業し、現在は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、