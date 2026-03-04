中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月4日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は4日、国際貨物・エネルギー貿易の重要な通路となるホルムズ海峡とその周辺海域の安全・安定維持は国際社会の共通の利益に合致すると表明、関係各方面に対し、軍事行動の即時停止、緊張事態のさらなるエスカレートの回避、情勢不安定化の世界経済への影響拡大防止を求めた。