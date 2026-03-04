やさしい角質ケアで人気のスキンケアブランドLIPOPEEL®から、ブランド初の泡洗顔「LIPOPEEL® FACE WASH（リポピール®フェイスウォッシュ）」が登場します。2026年3月12日（木）より各種オンラインストアで発売される本アイテムは、“ほぼ美容液”という発想から生まれた濃密泡洗顔。不要な角質をやさしくオフしながら、うるおいを守る新しい洗顔体験を提案します。 美容液発想の濃密泡洗顔 「LIPOPEEL