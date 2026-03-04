人気コスプレイヤーえなこが、3日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に“紙ゲスト”として出演。番組からのアンケートに答えた。ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにさまぁ〜ずが2人でトークをする番組。今回の“紙ゲスト”であるえなこは、番組からの「好きな食べ物をベスト3をさまぁ〜ずに紹介してください」に応じた。えなこは3位・ねるねるねるね、2位・グミッツェル、1位・キャラメルポッ