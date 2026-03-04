「オープン戦、オリックス−広島」（４日、京セラドーム大阪）身長差５０センチ対決が実現した。２１３センチのオリックス・ジェリー投手と、身長１６３センチの広島のドラフト３位・勝田成（近大）が対戦した。０−０の八回１死二塁で２人は対峙（たいじ）。結果は勝田が鋭いライナーを放つも一塁手の正面で一直に終わった。ジェリーは後続も断って、無失点でピンチをしのいだ。ジェリーは今季からオリックスに加入。身長