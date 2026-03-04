JR東日本によりますと、横須賀線の横浜駅と新川崎駅の間で人身事故がありました。【映像】東京駅からの中継この影響で横須賀線のほか、東海道線、京浜東北線、湘南新宿ラインの一部区間で運転を見合わせていましたが、午後7時56分頃までに全線で運転を再開しました。ダイヤの乱れはしばらく続く見通しです。（ANNニュース）