令和7年度の税制改正大綱では、給与所得控除と公的年金等控除の「合計上限」案は見送られました。ただ、今後「控除合計280万円の上限」が導入されれば、働くシニアの税負担はどの程度増えるのでしょうか。今回は、現役並み所得者への影響を具体的に検証します。令和8年税制改正で予定されている？「控除合計280万円上限」案自民党の令和7年度税制大綱では、「公的年金等の公平な税制のあり方」として、令和8年度に給与所得控除と公