今回は、ビジネスや学問で欠かせない言葉から、人生の複雑さを物語る四字熟語までをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。じゅ□□うと□□うゆ□□□□きょくせつヒント：物事がすんなり運ばず、事情が複雑に絡み合っていることを何という？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うよ正解は「