中東情勢が混乱する中、現地の物流や越境電子商取引（EC）にも変化が生じています。報道では中東地域における物流サービスの調整が報じられ、関係者の話によると、現地で業務を展開する複数の物流企業が状況に応じてサービスを調整しているとのことです。アラブ首長国連邦（UAE）政府は在宅ガイドラインを発表し、屋外活動を避けるよう呼び掛け、一部の現地物流企業は国内サービスを一時停止しました。一方サウジアラビアでは、現