中部電力のデータ不正発覚を受け、原子力規制庁へ 浜岡原発の再稼働をめぐる中部電力のデータ不正問題で、静岡県御前崎市の市長と市議会が調査の徹底を求め、国に要望書を手渡しました。 【動画】中部電力のデータ不正問題で御前崎市長らが国に要望 「審査のあり方」問い直す住民の声受け...管理監督の徹底を求める=静岡 管理監督を徹底してほしいという訴えに、原子力規制庁の児嶋次長は、「厳正に対応して