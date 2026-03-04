広島駅南口に隣接する商業施設「エールエールA館」は、５日「エールエールHIROSHIMA」としてリニューアルオープンします。４日、館内の準備状況が報道陣に公開されました。 キーテナントの福屋広島駅前店では、売り場の最終準備が進んでいます。 2階には、京都発のライフスタイルブランド「ア・デペシュ」が広島で初めて出店し、家具や食器、洋服など暮らしに関わる幅広い商品をそろ