教室に行きづらい児童を支える「サポートルーム」の役割 もうすぐ入学式シーズンとなり、新しいスタートへの期待と不安が入り混じる時期です。この不安の部分が増幅し、学校に行きづらさを感じる子どもたちが増えていて、行政や民間企業が支援に乗り出しています。 【写真を見る】子どもの"行き渋り"どうする？ 最適なサポートへ模索続く 静岡市は全小中学校に「サポートルーム」設置