3月に入り早咲きの桜が開く中、注意が必要なのが「食中毒」です。気温が上がり始め、細菌の活動も活発になってくるこの季節は、食中毒が発生しやすく注意が必要です。 ■“油断”と“行楽”で…増える『3月の食中毒』 いったいなぜ、3月に食中毒が急増するのでしょうか？食品の安全について詳しい専門家に聞きました。 名古屋文理大学短期大学部の佐藤生一名誉教授：「細菌、ウイルス、寄生虫、この3つが3