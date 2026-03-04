茨城県警竜ヶ崎署は３日、同県龍ヶ崎市に住む流通経済大１年の男（１９）を不同意性交容疑で逮捕した。ラグビー部に所属しているという。発表によると、男は昨年８月２２日未明、同市内で、帰宅中の２０歳代女性に性的暴行を加えた疑い。容疑を認めているという。２人に面識はなかった。同大では男子サッカー部員５人が大麻を使ったことを認め、部を無期限活動停止としている。